«قواعد العشق الأربعون» مجانا للجمهور بقصر ثقافة الفيوم

يستضيف مسرح قصر ثقافة الفيوم العرض المسرحى "قواعد العشق الأربعون" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافى يومى الأحد والأثنين المقبلين في عروض مجانية للجمهور.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لوصول المسرح إلى كل أقاليم مصر.

العرض المسرحى "قواعد العشق الأربعون" مأخوذ عن رواية شهيرة لأليف شافاق، أعد لها المعالجة الدرامية ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة رشا عبدالمنعم، شارك فىها ياسمين إمام وخيرى الفخرانى، وموسيقى وألحان محمد حسنى، وتصميم ديكور مصطفى حامد، وأزياء مها عبدالرحمن، وإضاءة إبراهيم الفرن، ويشارك في البطولة الفنانين بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبوزيد، والمنشد سمير عزمى، ومشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفى، إخراج عادل حسان.