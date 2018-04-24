أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، ووصفه بأنه "منفتح للغاية" و"جدير بالاحترام للغاية"، وقال إن بيونجيانج تحرص على عقد اجتماع "في وقت قريب جدا".

وقال ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: "سنعقد اجتماعاً مع كيم - سيكون ذلك قريباً جداً. وتم إبلاغنا مباشرة بأنهم يرغبون في عقد الاجتماع في وقت قريب جدا، نعتقد أن هذا شيء عظيم للعالم".

ويعقد كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي قمة تاريخية يوم الجمعة المقبل في قرية بانمونجوم الحدودية، وهو ثالث لقاء من نوعه على الإطلاق.

وأشار ترامب في وقت سابق إلى أواخر مايو أو أوائل يونيو كموعد محتمل لمحادثاته مع كيم. وزار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخارجية، بيونجيانج سرا والتقى بالزعيم الكوري الشمالي، حسبما أكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "كيم - لقد كان حقاً منفتحًا للغاية. وأظن أنه جدير بالاحترام للغاية من خلال كل ما نراه".

ووصف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بأنها "أصعب ما فرضناه على أي بلد"، وحذر من أن واشنطن ستنسحب من الطاولة إذا لم تكن المناقشات مثمرة.

وقال ترامب حول الاجتماع المحتمل "ربما يكون الأمر رائعا، وربما لن يكون كذلك".

وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة للقيام بشيء مميز فيما يتعلق بكوريا الشمالية".