«الإسكان» تشدد على الانتهاء من هدم وإزالة مثلث ماسبيرو قبل نهاية أبريل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال الإزالة والهدم بمنطقة مثلث ماسبيرو؛ للوقوف على آخر ما تم من هدم العقارات.

وطالب وزير الإسكان، عمال الهدم، بتكثيف الأعمال؛ حتى تتمكن الشركة القابضة من استلام الأرض، مؤكدا أن أعمال الهدم وإزالة مخلفاته قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتم بدء أعمال تطوير المشروع رسميا في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك حتى تكون وزارة الإسكان انتهت من إعادة توزيع ملكيات الشركات وتجميعها في منطقة واحدة، وسيتم تحرير عقود ملكيات جديدة للملاك تتضمن المكان الجديد والمساحة وكل التفاصيل.

ويأتي إزالة عشش وعقارات منطقة مثلث ماسبيرو ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم للمواطن، ومن المقرر أن يستغرق مخطط تطوير منطقة المثلث 3 سنوات، بعد تعويض السكان بالكامل.