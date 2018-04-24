هل يقود ليفاندوفسكي بايرن للإطاحة بريال مدريد؟

أكد مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن روبرت ليفاندوفسكي لن يذهب لأي مكان، وذلك ردا على ظهور تقارير جديدة هذا العام أشارت إلى إمكانية رحيل المهاجم البولندي إلى ريال مدريد.

ورفض مسؤولو نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، بشكل قاطع التفكير في رحيل ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري، ولكنهم يأملون أن يضع ليفاندوفسكي /29 عاما/ بصمته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويرجح أن يحتاج بايرن ميونخ لأهداف ليفاندوفسكي إذا أرادوا ان يتغلبوا على ريال مدريد، بطل دوري أوروبا في آخر نسختين، في الدور قبل النهائي من البطولة والتأهل للمباراة النهائية التي ستقام في كييف يوم 26 مايو المقبل.

وتمكن ليفاندوفسكي من التسجيل عندما شارك كبديل في المباراة التي فاز بها فريقه على هانوفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ليرفع رصيده أهدافه إلى 28 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم وإلى 39 هدفا في كافة المسابقات.

وكان الهدف الذي سجله في مرمى هانوفر هو الهدف رقم 105 الذي يسجله ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ، ليصبح أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في نادي واحد ببوندسليجا بعد أن عادل عدد الأهداف التي سجلها كلادويو بيتزارو مع فيردر بريمن.

وسجل ليفاندوفسكي 45 هدفا في 70 مباراة بدوري أبطال أوروبا من بينها خمسة أهداف هذا الموسم.

ولا يمكن لهذا العدد من الأهداف أن يقارن بالـ15 هدفا التي سجلها كريستيانو رونالدو للريال، ولكن مازلت أهمية المهاجمين لفريقيهما تجذب المقارنات رغم أنهما لديهما أدوار مختلفة.

وقال يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، قبل مواجهة ضيفه الريال غدا الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي :" أتمنى، أن يكون لاعبا مهما لنا في المباريات الهامة".

وفي الموسم الماضي، ودع بايرن ميونخ منافسات دور الأبطال على يد الريال في دور الثمانية عندما غاب ليفاندوفسكي عن مباراة الذهاب ولم يكن جاهزا تماما في مباراة الإياب بسبب الإصابة في الكتف.

وقال :"لم أكن جاهزا بنسبة مئة بالمئة وعانيت قليلا. كنا غير محظوظين للغاية للخروج من البطولة".

ويقدم ليفاندوفسكي اداء أفضل مما كان عليه عندما ودع بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي في 2015 أمام برشلونة عندما خاض المباراة وهو يضع قناعا واقيا بعد كسر الأنف وعظم الوجنة.

ويمكن ان يقال نفس الشيء عن فريق بايرن ميونخ الذي يلعب بثقة كبيرة بعد أن حسم لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي ووصل لنهائي كأس ألمانيا.