ساديو ماني يقلد محمد صلاح

امتدت المنافسة بين ساديو ماني ونجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح إلى خارج حدود الملعب حيث حاول ماني لاعب ليفربول تقليد محمد صلاح بالتبرع 200,000. ألف استرليني لبناء مدرسة ثانوية في مسقط رأسه في بامبلي جنوب السنغال.

وكان صلاح قد تبرع بخمسة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصرالخاص بالدولة . وتبرع بـ12 مليون جنيه لمستشفى السرطان الأطفال 57357 لشراء جهاز زراعة نخاع العظم . وساهم في إنشاء معهد أزهري لأبناء قريته بقيمة 8 ملايين جنيه، وتبرع أيضا بـ5 ملايين جنيه لتطوير المستشفيات والملاجيء ودور الأيتام ومركز علاج الأورام في مدينة طنطا.

ونجح صلاح في خطف الأضواء من ماني منذ أن انضم إلى ليفربول في بداية الموسم الحالي، قادما من روما، كما تفوق عليه في سباق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وجائزة الـ BBC لأفضل لاعب أفريقي، حيث حل ماني وصيفا له.