الكوريتان تتفقان على «توقيت مصافحة» زعيما البلدين

أعلن مسئول بمكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية، اليوم، أن الاتفاق التحضيرى للقمة المرتقبة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اشتمل على تفاصيل دقيقة، من بينها توقيت المصافحة بين الزعيمين، والخط الدقيق لعبور جونج أون للحدود مع الجارة الجنوبية.

ولا تزال التحضيرات للقمة، التى ستعقد يوم الجمعة المقبل، جارية على قدم وساق، إذ من المتوقع أن تعقد الكوريتان، اليوم الأربعاء، بروفة نهائية فى المنطقة الأمنية المشتركة فى قرية بانمونجوم، مكان انعقاد القمة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، عن المتحدث باسم مكتب الرئاسة كوون هيوك ــ كى، قوله إن الكوريتين وافقتا على أن تبدأ القمة قبل ظهر يوم الجمعة.

وتابع كوون، وهو عضو فى وفد كوريا الجنوبية المكون من خمسة أشخاص للحوار بشأن القمة: «عقد الجنوب والشمال 3 جولات من المحادثات على مستوى العمل بشأن البروتوكول والتدابير الأمنية والتغطية الإعلامية، وتوصلوا إلى اتفاق نهائى».

وفى آخر اجتماع بين الطرفين، وافقت كوريا الشمالية على السماح لكوريا الجنوبية ببث مراسم القمة، حتى قبل أن يعبر الزعيم الكورى الشمالى الحدود بين الكوريتين، بحسب كوون.

ومن المقرر عقد قمة مون ــ كيم فى الجانب الكورى الجنوبى من قرية «بانمونجوم»، داخل المنطقة منزوعة السلاح المحصنة بشدة، مما يجعل كيم أول زعيم كورى شمالى يطأ التراب الكورى الجنوبى منذ نهاية الحرب الكورية 1950 ــ 1953.

ولم يذكر المتحدث الكورى الجنوبى كيف سيعبر كيم الحدود إلى الجنوب، لكن هناك احتمالات كبيرة أنه سيعبر سيرا على الأقدام، استنادا إلى تصريحات أدلى بها مسئول رئاسى آخر.