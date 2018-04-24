أسامة المندوه: افتتاح مكتبة جديدة لـ«الشروق» إثراء للحياة الثقافية

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقًا، إن المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، أحسن اختيار يوم افتتاح المكتبة، لتزامنه مع اليوم العالمي للكتاب.



واعتبر «المندوه»، خلال افتتاح مكتبة الشروق بالمهندسين، الإثنين، أن افتتاح مكتبة جديدة للشروق إثراء للحياة الثقافية، وتشجيع للقراءة، خاصة أن الشروق تقدم إصدارات متعددة ومختلفة في كل المجالات، إلى جانب تنظيم حفلات التوقيع التي تتيح لقاء المؤلفين بجمهورهم من القراء.



يشار إلى أن فرع مكتبة الشروق بالمهندسين، هو الفرع السابع من سلسلة مكتبات الشروق، بعد فروعها بكل من: «طلعت حرب، سيتي ستارز، داندي مول، أمريكانا بلازا، فيستيفال سيتي، مول مصر».