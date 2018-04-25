بشرى عن «عوالم خفية»: كنت خايفة من عادل إمام

أبدت الفنانة بشرى سعادتها بالمشاركة في مسلسل "عوالم خفية" المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، لأن العمل مع الزعيم عادل إمام حلم لأي فنان وهي فرحة كبيرة لما له من تاريخ وجماهيرية لا تتكرر، موضحةً أن اختيارها في العمل أسعدها خاصةً وأنها تلعب دور غادة ابنة عادل إمام في المسلسل وهو تحد كبير.

وتابعت بشرى في تصريحات خاصة لفضائية «سي بي سي»، أنها كانت خائفة من التمثيل مع عادل إمام ولكنها وجدت إنسان يحب العمل ولديه مشاعر وأحاسيس مثل الجميع ويحاول أن يُخرج أفضل ما لديه في الشخصية التي يقدمها.

وشددت بشرى على أن رامي إمام منتج ومخرج ملتزم جدًا ويحدد كل شيئ بالثانية وهذه من أكثر الأشياء التي أسعدتها لأنها تنتمي إلى نفس المدرسة الفنية.

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم يظهر كضيف شرف في مسلسل "عوالم خفية" وهو من بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب، ومي سليم، وبشرى، وهبة مجدي، وصلاح عبدالله، وأحمد وفيق، ونور قدري، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث المسلسل حول كاتب صحفي وروائي شهير، يقع تحت يديه مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسؤولين بتهمة الفساد بينهم شخصيات قريبة منه.