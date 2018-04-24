ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري في كابول إلى 60 شخصا

ذكرت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، أن حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا حكوميا لتسليم بطاقات الهوية للناخبين في العاصمة كابول، أمس الأول الأحد، ارتفعت إلى 60 شخصا.

وأفاد متحدث باسم الوزارة، وحيد الله مرجوه، اليوم الثلاثاءن بأن 20 امرأة و9 أطفال كانوا بين القتلى، ولا تزال جثتان لم تحدد هويتهما.

وأُصيب في الهجوم، الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، 129 شخصا آخرون بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وكان المركز الذي استهدفه الهجوم، والواقع في منطقة يهيمن عليها الشيعة غربي كابول، قد تم فتحه من أجل استخراج بطاقات الهوية للناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المحلية المقررة في أكتوبر.

وتفتح الحكومة الأفغانية مثل تلك المراكز على أمل زيادة الإقبال على التصويت، ولا يمكن لهؤلاء الذين لا يملكون بطاقات هوية أن يتسلموا بطاقات الانتخاب.

يُذكر أن الحادث هو سابع أكبر هجوم في كابول منذ يناير، والخامس الذي يعلن «داعش» مسؤوليته عنه خلال تلك الفترة، ولقي ما لا يقل عن 247 شخصا حتفهم، وأُصيب 448 آخرون في الهجمات منذ بداية العام.