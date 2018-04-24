قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي سبورت، إن أداء الفريق هذا الموسم جاء وفقا لما كان مخطط له منذ بداية الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق كان هدفه الوصول لمركز متقدم.

قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي سبورت، إن أداء الفريق هذا الموسم جاء وفقا لما كان مخطط له منذ بداية الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق كان هدفه الوصول لمركز متقدم.

قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي سبورت، إن أداء الفريق هذا الموسم جاء وفقا لما كان مخطط له منذ بداية الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق كان هدفه الوصول لمركز متقدم.

وأضاف في تصريحات إذاعية: أشكر كل عناصر المنظومة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة هذا الموسم، مؤكدًا هناك مفاوضات بين علي ماهر، المدير الفني للفريق، وبعض الأندية الأخرى ولست منزعجا من هذا الأمر، خصوصا وأن الأسيوطي فريق منظومة وليس شخص.

وأضاف في تصريحات إذاعية: أشكر كل عناصر المنظومة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة هذا الموسم، مؤكدًا هناك مفاوضات بين علي ماهر، المدير الفني للفريق، وبعض الأندية الأخرى ولست منزعجا من هذا الأمر، خصوصا وأن الأسيوطي فريق منظومة وليس شخص.

وأضاف في تصريحات إذاعية: أشكر كل عناصر المنظومة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة هذا الموسم، مؤكدًا هناك مفاوضات بين علي ماهر، المدير الفني للفريق، وبعض الأندية الأخرى ولست منزعجا من هذا الأمر، خصوصا وأن الأسيوطي فريق منظومة وليس شخص.