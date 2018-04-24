قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي سبورت، إن أداء الفريق هذا الموسم جاء وفقا لما كان مخطط له منذ بداية الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق كان هدفه الوصول لمركز متقدم.
وأضاف في تصريحات إذاعية: أشكر كل عناصر المنظومة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة هذا الموسم، مؤكدًا هناك مفاوضات بين علي ماهر، المدير الفني للفريق، وبعض الأندية الأخرى ولست منزعجا من هذا الأمر، خصوصا وأن الأسيوطي فريق منظومة وليس شخص.
وأوضح : علي ماهر تحدث معي عن العروض التي وصلته ومن حقه البحث عن فرصة في نادي أكبر خلال الموسم المقبل، لكن أرفض إعلان الأمر في الوقت الحالي، وأؤكد أنه لم يوقع لأي نادي حتى الآن، مشيرًا انه حتى الآن لم يتحدث مع أي مدرب لتولي الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل، والإدارة لديها قرار سيتم الإعلان عنه عقب مواجهة الأهلي في كأس مصر يوم 1 مايو المقبل.
وعن بقاء هادي خشبة في منصبه بالموسم المقبل، قال: "كل هذه الأمور سيتم الإعلان عنها مطلع شهر مايو، المجلس جهز نفسه واتخذ القرارت، خصوصا أن النادي يعمل كمنظومة عمل احترافية".