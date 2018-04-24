قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن معظم الأعمال الدرامية، التي تقدم من خلال شاشات التليفزيون، تعبر عن فوضي التعبير وليس حرية التعبير، مشيرًا إلى بعض المشاهد التي تشجع على العنف والقتل في المجتمع المصري.



وأضاف «فاضل» في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن معظم المشاهد الدرامية تعد «مؤامرة» على الدولة المصرية في المستقبل، وتستهدف الجيل القادم، متابعًا: «يجب غرس إحساس الانتماء في الجيل القادم، لازم الجيل ده يطلع متربي ويعرف قيمة البلد اللي بيمشي في شوارعها، وإزاي يعرف ينهض بالدولة المصرية من خلال سلوكياته، بدلًا من القتل والعنف والتخريب».



وتابع: «كنت بتفرج على حلقة درامية، وشوفت فيها كمية رصاص كبيرة جدًا، دي مؤامرة وعندي شواهد من خلال الكتب بتاعتهم المترجمة لينا»، مضيفًا أن المتآمرين يحاولون من خلال الأعمال الدرامية، هدم ما حققته الدولة المصرية في حربها على الإرهاب في سيناء.



