«سانا»: مقتل وإصابة 27 شخصا جراء سقوط قذيفة صاروخية بدمشق

قتل 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق - لم تسمه - قوله: "إن المسلحين أطلقوا قذيفة هاون من جنوب دمشق سقطت على سوق شعبي في حي (نهر عيشة) بدمشق، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضافت: "أن التنظيمات المسلحة استهدفت حيي الميدان والزاهرة بقذيفتي هاون، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون حدوث إصابات بين المدنيين".

يشار إلى أن وحدات من الجيش السوري تنفذ -منذ نهاية الأسبوع الماضي- عملية عسكرية واسعة؛ للقضاء على التنظيمات المسلحة في جنوب دمشق، كبدت خلالها المسلحين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وتمكنت من تحقيق تقدم على مختلف المحاور باتجاه منطقة الحجر الأسود.