أزارو يغيب عن الأهلي في القمة ومعلول جاهز

تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء الزمالك المقبل بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية الذي تعرض له اللاعب في مباراة بتروجيت الأخيرة.

وكان أزارو قد خضع لفحوصات طبية عقب اللقاء وأجرى أشعة على العضلة الخلفية أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بمباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز.

فيما تأكد جاهزية علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الخميس المقبل.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن معلول بات جاهزا للحاق بمباراة الزمالك، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، وذلك بعد تعافيه نهائيا من الإصابة في أنكل القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.