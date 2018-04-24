نبيل العربي: جيلي تربى على ملامسة الكتب

هنأ نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية السابق، المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، على اختياره يوم افتتاح مكتبة الشروق بالمهندسين بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب.



وقال «العربي»، خلال افتتاح مكتبة الشروق بالمهندسين، الإثنين، إن العلم والمعرفة أساسها الكتب، مؤكدًا على أهمية وجود المكتبات، والكتاب الورقي بالنسبة له، مشيرًا إلى أن جيله تربى على ملامسة الكتب.



يشار إلى أن فرع مكتبة الشروق بالمهندسين، هو الفرع السابع من سلسلة «مكتبات الشروق»، بعد فروعها بكل من: «طلعت حرب، سيتي ستارز، داندي مول، أمريكانا بلازا، فيستيفال سيتي، مول مصر».