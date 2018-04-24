ارتفاع ضحايا حادث الدهس في تورونتو إلى 10 قتلى و15 مصابا

قتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون، بعدما دهست شاحنة صغيرة عن عمد عددا من المارة في شارع مزدحم بمدينة تورنتو الكندية يوم الاثنين.



وقال قائد شرطة المدينة، مارك سوندرز، إن الحادث بدا متعمدا، وكشف عن هوية السائق وقال إنه يدعى أليك ميناسيان (25 عاما).



وأعلن المتحدث باسم الشرطة، بيتر ين، عن عدد القتلى والمصابين خلال مؤتمر صحفي. لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك إصابات مهددة للحياة.



وذكرت الشرطة أن سائق الشاحنة، التي يبدو أنها مستأجرة، قد تم اعتقاله.



وقال وزير الأمن العام الكندي، رالف جودالي، إنه من المبكر جدا القول ما إذا كان هذا الحادث إرهابيا أم لا، غير أن أعمالا مماثلة ارتكبها إرهابيون في عدة مدن خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أنه لم يتم رفع مستوى التحذير الأمني.



ووقع الحادث حينما تجاوزت الشاحنة الرصيف ودهست المشاة بالقرب من تقاطع شارعين مزدحمين في تورنتو، أكبر مدن كندا.



وأشار جودالي إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث مرتبط باجتماع يوم الاثنين في تورنتو لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، مضيفًا أنه لم يتم رفع حالة التأهب في البلاد.



وقال عمدة تورنتو، جون توري إن الوضع تحت السيطرة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "المدينة في أياد أمينة في هذه اللحظة.. ينبغي أن نلتزم بالهدوء في هذا الوقت قدر الإمكان".