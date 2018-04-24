سفير قبرص بالقاهرة: الرئيس أناستاسيادس يزور مصر الإثنين المقبل

يزور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، مصر يوم 30 أبريل الجاري؛ للمشاركة في تدشين فعاليات أسبوع «إحياء الجذور» بالإسكندرية.

وقال خاريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن الرئيس القبرصي سيزور مصر يوم الإثنين المقبل حيث سيشارك إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في تدشين فعاليات أسبوع «إحياء الجذور» بالإسكندرية.

وأشاد السفير بعمق العلاقات التي تربط بين القاهرة ونيقوسيا، والتي تشهد زخما كبيرا وغير مسبوق منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وأشار السفير القبرصي إلى الزيارات العديدة المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين وهو ما يعكس رغبة الجانبين في دفع وتعزيز التعاون لآفاق أوسع نظرا للإمكانات التي تتمتع بها مصر وقبرص.

وكشف السفير عن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد زيارات هامة من جانب عدد من المسؤولين القبارصة إلى مصر حيث سيصل رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس يوم الجمعة المقبل إلى القاهرة، في زيارة تستغرق عدة أيام يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين ويزور مقر مجلس النواب.

وأوضح السفير أن وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس سيقوم أيضا بزيارة إلى القاهرة مطلع شهر مايو المقبل، حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة.

وستستضيف مصر فعاليات «أسبوع إحياء الجذور» للجاليات المصرية اليونانية والقبرصية المقرر عقده بالإسكندرية وشرم الشيخ في الفترة من 30 أبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل على مدى أسبوع؛ لتعزيز التعاون المصري القبرصي واليوناني.