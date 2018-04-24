قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم الإعلان عن النموذج الاسترشادي الثالث لـ«بوكليت الثانوية العامة» على الموقع الرسمي للوزارة نهاية الشهر الجاري.

وأضاف «حجازي»، لـ«الشروق»، أن «البوكليت» الثالث سيكون الأخير، بعد أن طرحت الوزارة نموذجين سابقين منذ فبراير الماضي، موضحا أن الهدف من «البوكليت» الاسترشادي هو تدريب الطلاب على شكل الامتحان، ويعتبر «البوكليت» الموجود على موقع الوزارة بمثابة محاكاة لامتحانات نهاية العام الذي يخوضه الطلاب، ناصحا الطلاب بالاطلاع على تلك النماذج حتى يتمكنوا من التعامل بشكل دقيق مع كراسة الامتحان آخر العام.

وذكر أن النماذج الاسترشادية لـ«البوكليت» تعلم الطلاب كيفية الإجابة القصيرة على بعض الأسئلة حسب المساحة المخصصة خاصة، وأن الأسئلة لن تحتاج إلى إجابات طويلة، مشيرا إلى تغطية الأسئلة لجميع أجزاء المنهج، لتكون بمثابة مراجعة للطلاب عند الحل.

وأكد أن نماذج «البوكليت» بنفس مواصفات الورقة الامتحانية في نهاية العام، حتى لا يُفاجئ الطالب بشكل أسئلة مختلف في الامتحانات، قائلا إن الأسئلة تنقسم إلى 15% للتذكر و30% للفهم و35% للتطبيق، و20% للمستويات العليا للتفكير، مضيفا أنها نفس مواصفات العام الماضي ولم يحدث بها أي تغيير.