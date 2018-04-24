اتحاد البليدة يودع رسميا دوري الاضواء الجزائري

ودع اتحاد البليدة رسميا دوري الأضواء الجزائري لكرة القدم، بعد تعادله أمام ضيفه شباب بلوزداد 2/2 ، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم.

وأصبح في رصيد اتحاد البليدة 20 نقطة متخلفا بـ10 نقاط عن أولمبي المدية صاحب المركز الثالث عشر قبل 3 جولات من ختام الموسم، فيما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل بلال حرباش، وسامي فريوي، هدفي اتحاد البليدة في الدقيقتين 7 و82 على الترتيب، فيما أحرز أمير بلايلي من ركلة جزاء، وزكرياء دراوي، هدفي شباب بلووداد في الدقيقتين 3 و26 على التوالي.

من جهة أخرى، يسير شباب قسنطينة بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الذي توج به في 1997، اثر تعادله أمام مضيفه مولودية وهران 1/1.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 50 نقطة متقدما بخمس نقاط عن اقرب ملاحقيه، مقابل 42 نقطة لمولودية وهران. تقدم محمد أمين عبيد لشباب قسنطينة في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وادرك محمد طيايبة، التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وصعد شبيبة الساورة إلى مركز الوصافة متقدما بفارق الأهداف عن نصر حسين داي، بعد فوزه على ضيفه اتحاد الجزائر 3 / 2. وتغلب نصر حسين داي صاحب المركز الثالث على ضيفه اتحاد بسكرة الذي يحتل الصف الرابع عشر بنتيجة 2 / 1.

وتراجع مولودية الجزائر للمركز الرابع، اثر سقوطه في فخ التعادل 1/1، أمام مضيفه دفاع تاجنانت الذي يصارع من أجل البقاء. أما وفاق سطيف حامل اللقب فمنى بخسارة قاسية أمام مضيفه اتلتيك بارادو 2 / 4. وفاز شبيبة القبائل على ضيفه أولمبي المدية بثلاثية نظيفة.

وتلاشت حظوظ اتحاد الحراش في البقاء بشكل كبير، بعدما خسر أمام مضيفه اتحاد بلعباس بهدف وحيد.