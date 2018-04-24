علق اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، حول الأوضاع في سيناء، والتي زعمت فيه وجود حصار هناك لافتة إلى وجود بوادر أزمة إنسانية ونقص في المواد الغذائية.



ونفى محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أمس الاثنين، صحة ما ورد في تقرير «هيومن رايتس»، قائلًا إن أهالي شمال سيناء يعيشون حياة طبيعية وكل ما ذكر لا أساس له من الصحة.



وأوضح أن القوات المسلحة قبل بدئها تنفيذ أي عملية عسكرية، تتخذ إجراءات ضمن الإعداد الإداري، لتأمين الجنود من غذاء ومشرب وذخيرة، لكنها في ذات الوقت عملت أيضًا على تأمين مواطني المحافظة وتوفير كافة احتياجات المواطنين منذ بدأت العملة الشاملة في التاسع من فبراير الماضي.



وأشار إلى افتتاح قاعدة إدارية في قنطرة شرق وأخرى بالعريش، بالتزامن مع بدء توافد قوات الشرطة والجيش لتنفيذ «سيناء 2018»، مؤكدًا على ارتفاع كمية المواد الغذائية التي تصل لشمال سيناء وتباع للأهالي بأسعار مخفضة من37 إلى 100 طن يوميًا.



وأضاف أن تدفق المواد الغذائية وبالأخص الخضروات والجبن والبيض والدواجن، جاء بالتنسيق مع وزارة التموين عن طريق الشركة القابضة للسلع الغذائية، ذلك بالإضافة إلى مشاركة الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني، التي تتعاون جميعها لتوفير كافة الاحتياجات المحافظة.



وأكد أن هناك تشبع غذائي كامل بشمال سيناء، موضحًا: «التعداد السكاني بالمحافظة يبلغ 220 ألف نسمة، تتراوح احتياجاتهم من المواد الغذائية بين 50 و55 طن فقط».



ولفت إلى توافر كافة الأدوية بالصيدليات والمستشفيات الحكومية وعدم وجود أي نواقص بها داخل المحافظة، مؤكدًا أن كل العمليات الجراحية تتم داخل مستشفى العريش بشمال سيناء.



وذكر أنه لن يتم إرجاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بالمحافظة، مشيرًا إلى إرسال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قوافل تعليمية لطلاب سيناء.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت تقريرًا عن الأوضاع في سيناء زعمت فيه وجود حصار هناك وتحدثت عن بوادر أزمة إنسانية ونقص في المواد الغذائية.



