إكرامي عن حسام غالي: قائد تتجسد فيه شخصية الأهلي 

أثني شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي علي زميله حسام غالي قائد الكتيبة الحمراء، والذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري.

ونشر إكرامي عبر صفحته الشخصية علي موقع التغريدات القصيرة"تويتر" تغريدة قال فيها:" من قلائل اللاعبين التي تتجسد شخصية الأهلي فيهم، لاعب لم يتعود علي الإنحناء، مشوار طويل من نجاحات و بطولات وستبقي يا غالي من أرجل من زاملت في الملعب، وداعاً يا صديقي و كل التوفيق في خطوتك القادمة".

وكان الأهلي قد عقد مؤتمرا صحفيا صباح أمس الاثنين بمقر النادى بالجزيرة، وذلك لإعلان الشركة المنظمة لمباراة اعتزال الكابيتانو التفاصيل الخاصة بمهرجان اعتزال قائد الأهلي، والمقرر إقامته فى دولة الإمارات، حيث سيواجه المارد الأحمر فريق أياكس الهولندى علي ملعب "هزاع بن زايد" فى مدينة العين يوم 11 مايو المقبل.