اتحاد جدة السعودي يجدد التعاقد مع فهد المولد 4 مواسم



أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة نواف المقيرن، اليوم الخميس، تجديد التعاقد مع فهد المولد نجم الفريق لمدة اربعة أعوام.



وجاء توقيع العقد بناءً على اتفاقية التجديد، التي تم توقيعها سابقاً مع المولد، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده السابق.



وتمت مراسم التوقيع بحضور منصور اليامي، وكيل أعمال اللاعب، ونواف المقيرن، رئيس النادي، الذي أعرب عن سعادته باستمرار المولد ضمن صفوف الاتحاد متمنياً له التوفيق وإسعاد الجماهير.



وكان المولد تمت إعارته لمدة 6 أشهر إلى صفوف نادي ليفانتي الإسباني، مع 8 لاعبين سعوديين لخوض تجربة احتراف بالدوري الإسباني في الشتاء الماضي، في إطار التعاون بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة السعودية.