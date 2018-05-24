محافظ الغربية: توريد أكثر من 142 ألف طن قمح بالمحافظة حتى اليوم

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن ما تم توريده حتى اليوم من المحصول بلغ 142 ألفا و561 طنا و910 كيلوجرامات، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالمحافظة لهذا العام 134 ألفا و963 فدانا، موضحا أن تلك الكمية وردت اليوم إلى جميع الصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأصدر محافظ الغربية، تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين، وتيسير إجراءات التوريد المحصول لأقرب شون؛ لتخفيف العبء على المزارعين.

وتتابع غرفة العمليات المشكلة برئاسة المحافظ، الكميات التي يتم توريدها من المحصول بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا، وكذا تذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد.

كما أصدر المحافظ، تعليماته لأعضاء اللجنة بالمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من صلاحية مكان تحزين المحصول، وأن التخزين يتم بطريقة آمنة، وعمل الاحتياطات اللازمة؛ لعدم اتلاف المحصول أو الضرر به وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.