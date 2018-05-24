700 عامل يشاركون في انتخابات غزل المحلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُجرى اليوم انتخابات اللجان النقابية للمرحلة الأولى، ويُشارك فيها أكثر من 700 عامل وموظف بالجمعية التعاونية للعاملين بشركة غزل المحلة في الانتخابات العمالية؛ لاختيار 10 أعضاء جدد ورئيس للجنة النقابية.

وسيتم إعلان نتيجة الفرز بعد غلق باب الانتخاب في تمام الخامسة.

كان قد تقدم للترشيح للجنة النقابية 31 مرشحا لعضرية اللجنة النقابية، وعضوين على رئاسة اللجنة النقابية، أبرز المرشحين محمود الغمريني، وأسامة فتح الله، وسامح سمير.

تُجرى الانتخابات النقابية تحت إشراف مديرية القوى العاملة بالغربية المنوط بها مهام الانتخابات من من بداية استلام أوراق الترشح حتى إعلان النتيجة النهائية.