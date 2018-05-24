انتقادات تركية لقرار اليونان بـ«منح انقلابيين حق اللجوء»

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم الخميس، قرار المحكمة الإدارية العليا في اليونان منح «حق اللجوء لانقلابيين أتراك».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، عن الوزارة أن المحكمة العليا اليونانية «ضربت أمس بكل قواعد القانون الدولي عرض الحائط»، ومنحت حق اللجوء لعسكري من بين ثمانية عسكريين كانوا فروا إلى اليونان بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو من عام 2016.

واعتبرت الوزارة أن: «اليونان أصبحت بذلك بلدًا يحمي ويرعى الانقلابيين في نظر المجتمع الدولي».

ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليونانية الطعن الذي تقدمت به حكومة بلادها، في وقت سابق، ضد قرار دائرة اللجوء، حول منح اللجوء لواحد من بين ثمانية عسكريين أتراك كانوا فروا إلى اليونان متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.

وذكرت الوكالة التركية أنه: «بقرار المحكمة الإدارية، فإن اليونان وافقت فعليًا على منح الانقلابيين اللجوء على أراضيها، بحكم أن القرار يشكل سابقة لبقية الانقلابيين».

ورفض القضاء اليوناني، عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليم العسكريين.

وتحتجز تركيا من جانبها، اثنين من العسكريين اليونانيين، وذلك منذ مطلع مارس الماضي، بعد أن عبرا الحدود اليونانية التركية عبر نهر إفروس الحدودي «بطريق الخطأ» حسب قولهما.

ووصفت الحكومة اليونانية الواقعة بأنها احتجاز رهائن.