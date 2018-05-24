قالت الفنانة ميس حمدان، إنها لا ترغب في الزواج خوفًا من الانفصال، متابعة: «رغبتي في الزواج مقتولة؛ بسبب أني بشوف كمية انفصالات وناس كتير بتطلق، وأنا بتكلم بشكل عام عن المجتمع ككل مش بس الوسط الفني».



وأوضحت «حمدان»، في لقائها ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الأربعاء، أن هناك العديد من الزيجات الناجحة داخل الوسط الفني؛ نتيجة لتفهم كل طرف لطبيعة عمل الطرف الآخر، مؤكدة أنها رومانسية وترغب في الزواج، ولكنها دائمًا تبحث عن الحب.



وتابعت: «مواصفات فتى أحلامي زي أي بنت عادية، يكون ناجح ويراعي ربنا فيا ويتقبل طبيعة عملي، زي أي حد عادي، بس النصيب هو الغالب في النهاية، ومش رافضة أني أرتبط من داخل المجال الفني أو خارجه، والزواج ده نصيب بنسبة 100%».





