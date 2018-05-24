الحكومة تقرر تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائياً

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً في إطار متابعة تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" في مصر، حضره وزراء الصحة، والمالية، والتعليم العالي، لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج التنفيذي لعلاج فيروس سي.



وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائياً في مصر، والاهتمام بالعمل بشكل سريع على إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إعادة الإصابة، من خلال مكافحة العدوى واتباع الاحتياطات اللازمة داخل بنوك الدم والعيادات والمستشفيات.



ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في إنجاز المسح الطبي الشامل الذي يتم تطبيقه على الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاماً، الأكثر إصابة بالمرض، بحيث يتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وذلك بهدف اكتشاف المرض مبكراً باعتباره خطوة هامة نحو التمكن من علاجه سريعاً.



من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد إلى أن المسح الطبي الشامل يستهدف نحو 43.5 مليون مواطن، بين الفئة العمرية المحددة الأكثر عرضة للإصابة (إجمالي عددها نحو 50 مليون مواطن)، لافتاً إلى أنه قد تم إجراء المسح فعلياً لنحو 6 ملايين مواطن حتى الآن.



وعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الجهود المبذولة في إطار حملة علاج مرضي فيروس سي في الفترة الماضية والتي ساهمت في علاج نحو 1.6 مليون مواطن، والخطوات الجارى إتخاذها لإستكمال الحملة للقضاء تماما علي الفيروس.