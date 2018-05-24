الرئيس الشيشاني يهنئ الإمام الأكبر بحلول شهر رمضان هاتفيا

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر شيخ الأزهر، خلال الاتصال، عن تقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس الشيشاني، داعيًا الله بأن يديم عليه والشعب الشيشاني نعمة الأمن والاستقرار والتقدم وأن يعيد عليهم تلك الأيام المباركة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني، عن خالص أمنياته لفضيلة الإمام الأكبر والأزهر، بدوام التقدم والنجاح، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية بأكملها تعول على الدور المحوري للأزهر وإمامه الأكبر في نشر تعاليم الإسلام الوسطية السمحة وتعزيز ثقافة السلام والتعايش والحوار.

تلقى فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر الشريف مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من #الرئيس_الشيشاني رمضان قديروف لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك#الأزهر — الأزهر الشريف (@AlAzhar) May 24, 2018

أعرب فضيلة #الإمام_الأكبر #شيخ_الأزهر عن تقديره لتلك اللفتة الكريمة من فخامة الرئيس الشيشاني داعيا الله عز وجل أن يديم على سيادته والشعب الشيشاني نعمة الأمن والاستقرار والتقدم وأن يعيد عليهم تلك الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة — الأزهر الشريف (@AlAzhar) May 24, 2018