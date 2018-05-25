علقت المطربة التونسية لطيفة، على دخولها عالم البطولة الدرامية بمسلسل «كلمة سر»، قائلة إنها لا يمكنها تقييم نفسها على مستوى الأعمال الدرامية، لكنها تعتبرها تجربة ناجحة.

وأضافت «لطيفة»، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء الخميس، أن الدليل على عدم فشل مسلسل «كلمة سر» الذي تم إنتاجه في 2016، أنه ما زال يُعاد عرضه على أكبر قنوات عربية، مشيرة إلى تلقيها عروض درامية أخرى الفترة الحالية.

وعن الشخصية الغنائية التي تتمنى تجسيدها في عمل درامي، ذكرت أن هناك شخصيتان تركا علامة كبيرة في حياتها، وتعلمت الكثير منهما، وتأمل أن تتمكن من القيام بدورهما وهما المطربة اللبنانية فيروز، والفنانة الراحلة شادية.

يذكر أن مسلسل «كلمة سر»، تم إنتاجه في 2016، من بطولة لطيفة، هشام سليم، حسن يوسف، أحمد صلاح حسني، إيمي، ريهام عبد الغفور، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج سعد هنداوي.

وتدور أحداث المسلسل حول مدرسة لغة فرنسية، تجسدها الفنانة لطيفة، والتي تعاني من المشكلات الدائمة مع زوجها، يجسده الفنان هشام سليم، الذي يشك في جميع تصرفاتها ويفسر كل تحركاتها وكلماتها تفسيرات غير منطقية بعيدة تمامًا عن الواقع، لتقرر الزوجة أن تطلب منه الطلاق لعدم ثقته بها، ليزيد هذا الطلب من الأمر سوءًا، ويبدأ الزوج في مطاردتها.