قال فيكرام سينغ بارمار الرئيس التنفيذى لشركة " لافا موبايل " للهواتف المحمولة فى مصر وإفريقيا، إن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل مستمر ويعيش حالة من التقدم والازدهار فى ظل مناخ الاستقرار السياسى الذى تمر به القاهرة.

وأضاف " فيكرام " فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل سحور لافا تكنولوجي عملاق الهواتف الهندية : أن شركة " لافا موبايل " حققت حصة سوقية 4 % فى السوق المصرى للهواتف المحمولة خاصة وأن السوق المصرى به تزايد للفئات العمرية المستخدمة للهواتف الذكية، وخاصة فئات الشباب ففى البداية كانت الفئة العمرية التى تقوم بشراء الهاتف هى فئة الـ20 عاما أما الآن تمثل الشريحة العمرية الأكثر شراءا للهواتف الذكية الفئة العمرية.

وبدأت رحلة شركة لافا في مصر في محافظة القليوبية، على الرغم من صعوبة هذه المرحلة التجريبية التي دامت لمدة ثلاثة أشهر، شهدت القليوبية محطة انطلاق ناجحة لشركة لافا، مما أكد لفريق إدارة الشركة على أن السوق المصري في حاجة إلى لاعب جديد في صناعة الهواتف مثل لافا.

وأشار " فيكرام " إلى أن شراكة لافا مع العديد من الموزعين البارزين في السوق ساعدتهم في الوصول لكافة محافظات مصر في فترة وجيزة بالإضافة إلى منحهم القدرة على التحكم في قنوات التوزيع الخاصة بهم والتي تعتبر ميزة تنافسية فريدة من نوعها.

علاوة على ذلك، مهدت استثمارات لافا في مصر الطريق لمنافذ البيع الصغيرة ومتوسطة الحجم للتوسع والنجاح مما جعل لافا منافسًا مهمًا في صناعة الهواتف.

وقال " فيكرام ": إن نموذج توزيع شركة لافا أثبت نجاحه في أكثر من 17 بلداً على الصعيد العالمي، وحتى الآن في مصر، فإنه يثبت أيضاً نجاحا غير مسبوق مما جعلها الآن في طريقها للوصول إلى 20٪ من حصة السوق المصري بحلول عام 2020. وعلاوة على ذلك، فإن رحلة لافا في تزايد وتوسع مستمر، حيث تعتبر مصر أول محطة لها في إفريقيا، وتتطلع الشركة إلى التوسع في عدد أكبر من البلدان الأفريقية خلال الشهور القليلة القادمة.

وأضاف" الرئيس التنفيذى لشركة لافا فى مصر وأفريقيا، أن صناعة الهواتف الذكية في مصر شهدت تطورا غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية، ولأن هناك دائمًا تقدمًا جديدًا في التقنية، فإن حواجز الدخول إلى هذه الصناعة منخفضة مما جعل دخول العديد من اللاعبين الجدد إلى السوق أمرا سهلا.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة لافا الهندية أن شركةLava Mobiles ، وهي شركة هندية متخصصة في تصميم وتصنيع الهواتف الذكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، الفرصة لبدأ نشاطها في مصر من خلال توفير منتجاتها المبتكرة و المطورة خصيصا لتلبية احتياجات و متطلبات المستهلك المصري. تتمثل رؤية شركة لافا في تمكين المستهلك المصري من خلال تقديم هواتف ذكية في متناول يد جميع المصريين و بجودة عالية.