الأكثر قراءة
الإعلامي خيري حسن: التليفزيون «كذب» أثناء واقعة اغتيال «السادات» واختلق إصابته
«البترول»: لم يتحدد ميعاد لزيادة أسعار الوقود حتى الآن.. وما نشر عنها ليس بصحيح
رسميا .. الأهلي يعلن تعاقده مع عبدالله السعيد لمدة موسمين
ننشر تفاصيل حكم «العسكرية» على إسماعيل الإسكندراني و19 آخرين
شارك برأيك
هل ترى أن دمج وتحالف الأحزاب سيفيد في انتعاش المشهد والحياة السياسية في مصر؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
طرحت المطربة المغربية، سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع «أنستجرام»، دعاءً دينيًا لها بعنوان «لهتني الدنيا».
والأغنية من كلمات أسامة محرز، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وإنتاج فني ميدو منيب، وإخراج ضياء بهاء الدين.
يا رب امنعني اني اعصيك.. عيشني عشان ارضيك.. ندمت.. بقلبي بدعيلك.. وانا طمعانة في رضاك... دعاء #لهتني_الدنيا
A post shared by Samira Said (@samirasaid) on May 24, 2018 at 1:06am PDT
يا رب امنعني اني اعصيك.. عيشني عشان ارضيك.. ندمت.. بقلبي بدعيلك.. وانا طمعانة في رضاك... دعاء #لهتني_الدنيا
A post shared by Samira Said (@samirasaid) on May 24, 2018 at 1:06am PDT