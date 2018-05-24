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طرحت المطربة المغربية، سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع «أنستجرام»، دعاءً دينيًا لها بعنوان «لهتني الدنيا».

والأغنية من كلمات أسامة محرز، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وإنتاج فني ميدو منيب، وإخراج ضياء بهاء الدين.



