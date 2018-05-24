«آس» تذكر بتفوق راموس على صلاح في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية مقطع فيديو يظهر فيه سرخيو راموس مدافع ريال مدريد، في كل المواجهات الفردية التي جمعته بالنجم المصري محمد صلاح إبان فترة لعبه بقميص روما الإيطالي.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن المواجهة المرتقبة بين راموس وصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلعب النجم المصري هداف ليفربول، في مواجهة قائد الريال من جدريد.

وقالت إن راموس "وضع صلاح في جيبه" خلال تلك المواجهة إذ لم يستطع النجم المصري تنفيذ انطلاقاته الخطيرة في دفاعات الميرنجي.

يذكر أن الريال فاز على روما في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي بأربعة أهداف دون مقابل في مجموع اللقائين.