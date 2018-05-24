«سعفان» يقرر مد التصويت في الانتخابات العمالية ببعض اللجان

شدد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، علي استمرار عمل اللجان الانتخابية للتشكيلات النقابية العمالية في المرحلة الأولى بعد المواعيد الرسمية المقررة، وذلك بمد التصويت بهذه اللجان لحين انتهاء عملية الانتخابات وعدم وجود أي من أعضاء الجمعية العمومية داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وحرص وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، علي المرور علي اللجان النقابية التابعة للمرحلة الأولي من انتخابات التشكيلات النقابية العمالية للاطمئنان على سير العملية الانتخابات بها، والوقوف على أى مشكلات أو معوقات تواجه الناخبين، لحلها فورا.

وتفقد الوزير اللجان التابعة للتصنيف النقابي للبترول بالشركة العامة للبترول، والمرافق العامة "شركة كهرباء شمال القاهرة" وكان في استقباله المهندس ناجي عارف رئيس الشركة وقياداتها، والخدمات الإدارية والاجتماعية" الجامعة العمالية"، حيث تجري الانتخابات علي مستوي 12 تصنيفا نقابيا، يشمل اللجان التابعة للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والإنتاج الحربى، والضرائب والأعمال المالية، فضلا عن مجالس إدارة الشركات في الوحدات التى تمارس نشاطًا يدخل ضمن المجالات المذكورة.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشهد الانتخابي الذي طال انتظاره 12 عاما والذي يعد لحظة تاريخية فارقة تعطش لها العمال لاختيار من يمثلهم والخروج بتنظيم نقابي قوى يعبر عنهم ويصب في مصلحة الإنتاج.

وقال "سعفان": إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصت في احتفالية عيد العمال بأنه يجب على العمال أن يحسنوا اختيار من يمثلهم ويصلح للتعبير عنهم بحرية تامة وشفافية ، وأنه على المرشحين أن يتحلوا بقدر كبير من المسئولية التي سيوليها لهم العمال.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية عقب الجولة التفقدية: أن المجال الانتخابي بصفة عامة يكون فيه مصالح متضاربة، وأنه من الطبيعي أن تنتشر بعض الشائعات التي تشوه المشهد ، مؤكدا أن الوزارة تقف موقفا محايدا من الجميع وهدفها الرئيسي هو تذليل أى صعاب في العملية الانتخابية .

وقال "سعفان": "نحاول بقدر الإمكان تذليل كافة العقبات لتسيير العملية الانتخابية "، لافتا إلى غرف العمليات المركزية بالوزارة تتلقى كافة الشكاوى وتعمل على حلها فورا.

وتابع قائلا: "متواجدون 24 ساعة لا نهاء العملية الانتخابية بشكل يرضى كافة عمال مصر، لافتا إلى أن الحركة النقابية العمالية فى حاجه لتنظيم نقابى قوى يضفى نوع من الحراك للإسهام فى الاقتصاد المصرى بشكل ايجابى.

وقد شهدت لجان الانتخابات التي تفقدها الوزير زحاما وطوابيرا للناخبين أمام اللجان، واشتكوا للوزير من تأخر فتح اللجان بعض الوقت، ووعد الناخبين بمد التصويت باللجان لحين انتهاء أعمال الانتخابات، قائلا: "اللى بينجح بنقوله ربنا يعينك واللى لم يوفق يشكر زملائه".