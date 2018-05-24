رئيس الاتحاد الآسيوي يستقبل إنفانتينو في البحرين

استقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين في مختلف المجالات، وبحث آفاق تنمية العلاقات التي تربط بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة على صعيد تطوير لعبة كرة القدم ودعم الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

واستعرض ال خليفة خلال اللقاء الخطط المستقبلية للاتحاد الآسيوي في إطار التزامه بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة لكرة القدم الآسيوية وتعزيز إسهاماته في النهوض بمختلف أركان اللعبة وصولاً إلى ترسيخ مكانة الاتحاد الآسيوي بين الاتحادات القارية.

وجدد آل خليفة دعم الاتحاد الآسيوي لكل ما من شأنه تأصيل أواصر الوحدة والتناغم في أسرة الكرة العالمية، باعتبارها خيارا لا غنى عنه لتعزيز مكانة (الفيفا) وتفعيل أدواره الحيوية في رعاية مصالح اللعبة بكل كفاءة وشفافية والمضي قدما في نهج الإصلاحات في الاتحاد الدولي من أجل تحقيق الطموحات المنشودة لمنتسبي اللعبة.

من جانبه، أعرب إنفانتينو عن شكره للشيخ سلمان، منوها بجهود الاتحاد الآسيوي في تطوير اللعبة في القارة الصفراء ،ومؤكدا على أهمية مواصلة التعاون المشترك بين (الفيفا) والاتحاد الآسيوي لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.