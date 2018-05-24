نائب «مستقبل وطن»: اندماجنا مع «كلنا معاك» نقلة ‏نوعية في مستقبل الحياة السياسية

قال الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية «من أجل مصر»، نائب رئيس ‏حزب «مستقبل وطن»، إن خطوة اندماج حملة «كلنا معاك من أجل مصر» ‏مع حزب «مستقبل وطن» في كيان واحد تحت اسم حزب «مستقبل وطن»، ‏يأتي لتحقيق الصالح الوطني بشكل عام.‏

وأضاف «منظور»، أن دمج الأحزاب السياسية في مصر ما هي ‏إلا فكرة مُبدعة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى ‏شباب العالم، والذي عُقد في الشهور القليلة الماضية، حين أكد أن الأحزاب ‏في مصر كثيرة ولا بد من دمجها لزيادة قدرة كفاءة عملها.

ووجه الشكر ‏لقيادات وأعضاء حملة «كلنا معاك من أجل مصر» وحزب «مستقبل ‏وطن» على دورهم الوطني في إزالة كافة العقبات لإتمام عملية الاندماج، ‏مشيرًا إلى أن دمج «مستقبل وطن وكلنا معاك من أجل مصر» سيساهم ‏بكل تأكيد في إحياء العملية السياسية ويمثل نقلة نوعية مهمة في مستقبل ‏الحياة السياسية بمصر. ‏

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه بعد انضمام نواب وقيادات ‏جديدة للحزب فأصبح عليه مهام كبيرة منها الطموح من أجل تشكيل ‏أغلبية برلمانية في المجلس المقبل وتوسيع القاعدة الشعبية في الشارع له ‏وأيضا المساهمة في تشكيل جزء من الحكومة.