نائب «مستقبل وطن»: اندماجنا مع «كلنا معاك» نقلة ‏نوعية في مستقبل الحياة السياسية

قال الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية «من أجل مصر»، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن خطوة اندماج حملة «كلنا معاك من أجل مصر» مع حزب «مستقبل وطن» في كيان واحد تحت اسم حزب «مستقبل وطن»، يأتي لتحقيق الصالح الوطني بشكل عام.
وأضاف «منظور»، أن دمج الأحزاب السياسية في مصر ما هي إلا فكرة مُبدعة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي عُقد في الشهور القليلة الماضية، حين أكد أن الأحزاب في مصر كثيرة ولا بد من دمجها لزيادة قدرة كفاءة عملها.
ووجه الشكر لقيادات وأعضاء حملة «كلنا معاك من أجل مصر» وحزب «مستقبل وطن» على دورهم الوطني في إزالة كافة العقبات لإتمام عملية الاندماج، مشيرًا إلى أن دمج «مستقبل وطن وكلنا معاك من أجل مصر» سيساهم بكل تأكيد في إحياء العملية السياسية ويمثل نقلة نوعية مهمة في مستقبل الحياة السياسية بمصر.
كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه بعد انضمام نواب وقيادات جديدة للحزب فأصبح عليه مهام كبيرة منها الطموح من أجل تشكيل أغلبية برلمانية في المجلس المقبل وتوسيع القاعدة الشعبية في الشارع له وأيضا المساهمة في تشكيل جزء من الحكومة.