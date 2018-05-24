كوم الناضورة الأثرية تتزين للزوار في رمضان

صرح مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالى الأثرى محمد متولى، اليوم الخميس لـ"الشروق" بأنه جارى أعمال تطوير فى منطقة كوم الناضورة الأثرية وتنسيق الأشجار بالتعاون مع مهندسى المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار خلال شهر رمضان والأعياد.

ويذكر أن تل الناضورة كان أحد أهم تلين كانا يميزان مدينة الإسكندرية فى نهاية العصر العثمانى وهو عبارة عن تل ترابى تراكمي تكون عبر عدة عصور ابتداء من العصر الأيوبى ويعرف بكوم وعلة نسبة إلى عبد الرحمن بن وعلة السبئى المصرى والذى دفن فها وقت استخدام التل كمقابر خلال العصر الفاطمى كما دفن بها عدد من الشخصيات الإسلامية مثل الحافظ السلفى وأبو بكر الطرطوشى وعبدالرحمن بن هرمز التابعى، وفى خلال العصر الأيوبى بدأ تراكم التل بعد انتهاء استخدام المنطقة كمقابر.