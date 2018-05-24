تركي ال شيخ يعتذر عن رئاسة الأهلي الشرفية

أصدر المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد خلاله اعتذاره عن عدم الاستمرار في الرئاسة الشرفية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال "آل الشيخ" في بيانه، "على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني".

وواصل بيانه "كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، و يتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي، وهو أمر أحزنني كثيراً ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شئ".

واختتم "آل الشيخ" بيانه قائلا "إلا انني اليوم أجد نفسي مضطراً أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولي عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم".

ومن المقرر أن يقبل مجلس الأهلي اعتذار ال الشيخ فى اعتذاره فى اجتماعه الطارئ اليوم.