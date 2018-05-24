كشف الدكتور محمد فهيم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، عن بعض الإرشادات والتوصيات على المدى القصير التي أصدرها مركز المعلومات بالوزارة؛ لمساعدة المزارعين للتغلب على موجة الطقس الحارة التي تجتاح البلاد.

وقال «فهيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، إنه يجب على المزارعين ري المحاصيل الصيفية بشكل سريع، قبل يومًا من الموجة الحارة في الصباح الباكر، موضحًا أن الري السريع للأراضي الزراعية يوفر جزء من الرطوبة الأرضية للنباتات لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن التقلبات المناخية تؤثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية والزراعية، خاصة في مصر والتي تقع في حيز حساس وصعب تجاه التقلبات في الظروف المناخية، مشيرًا إلى أن فصل الصيف هذا العام شديد الحارة، وأكثر الأماكن تأثرًا بالحرارة هي الأماكن الهشة بطبيعتها المناخية الجغرافية، مثل مصر وشمال إفريقيا والمناطق الصحراوية، وفقًا لتقرير وكالة ناسا.

وذكر أن نظام التكنولوجيا الزراعية ضعيف حاليًا على مستوى الجمهورية، معقبًا: «التقلبات المناخية حادة وشديدة ومستمرة، وكل هذه الظروف المناخية تجعل الفلاح لا يستطيع التعامل مع المحاصيل أو التقلبات المناخية لعدم درايته بالتعامل مع هذه الطبيعة المناخية الجديدة».