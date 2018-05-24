رئيس توشيبا اليابانية: «العربى» شريكا استراتيجيا مهما ونعمل على زيادة الاستثمارات فى مصر

قام مجلس إدارة مجموعة العربى بزيارة تجارية لشركة توشيبا صاحبة العلامة التجارية اليابانية الشهيرة وذلك بهدف تنشيط العلاقة الاقتصادية بين الشريكين والتى تمتد جذورها لأكثر من أربعين عاما وذلك برئاسة محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى وبحضور المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

وأكد رئيس شركة توشيبا اليابانية على أن مجموعة العربى شريكا استراتيجيا مهما فى مصر والشرق الأوسط معربا عن سعادته بدور مجموعة العربى فى تعميق اسم العلامة التجارية لتوشيبا فى أذهان المستهلكين فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك خلال الشراكة على طول تاريخهما.

ومن جانبه أعرب المهندس إبراهيم العربى عن سعادته وامتنانه للنتائج التى أسفرت عنها تلك الزيارة مؤكدا على عمق العلاقة بين مجموعة العربى وشركة توشيبا اليابانية لكونها الشريك الأول لنا فى مصر والذى ساهم بصورة كبيرة فى إحداث طفرة تكنولوجية فى السوق المصرية لتصبح مجموعة العربى هى الراعى الرسمى لنقل التكنولوجيا اليابانية والعالمية فى مجال الأجهزة الإلكترونية لمصر.

وأوضح العربى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الشركتين واستطرد قائلا: لقد وصلنا مع مجلس إدارة توشيبا اليابانية لعدد من الاتفاقيات التجارية المهمة والتى ستساهم بصورة كبيرة فى زيادة الاستثمارات اليابانية متمثلة فى شركة توشيبا على أرض مصر.

منوها أن هذه المشروعات والاتفاقيات ستكون خطوة مهمة لتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصرى خلال المرحلة القادمة والتى ستشهد مزيدا من النجاح والتعاون المشترك فى مجال الصناعة والتكنولوجيا بين العربى وتوشيبا.