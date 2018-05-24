مصر تحث روسيا على تسهيل تسجيل الدواء والأسماك المصرية

• موسكو تقترح تسوية التعاملات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية.. وآلية تواصل بين بنوك الدولتين للحفاظ على أمن المعلومات



اتفقت مصر وروسيا، خلال اجتماع الدورة 11 للجنة الوزارية المشتركة، اليوم، على زيادة التعاون الاقتصادى فى مجالات التجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى بيان اليوم، إن اللجنة تناولت موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا سبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا، كما تابعت المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى مصر واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمدن الرئيسية المصرية.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن مصر كانت تواجه مشكلات فى عملية تسجيل الدواء فى السوق الروسية حيث كانت تستغرق نحو 10 سنوات، «وتم الاتفاق فى المباحثات على تسهيل التسجيل خاصة للأدوية المصرية التى تم تسجيلها فى دول أجنبية من قبل».

وأشار إلى أن روسيا من الممكن أن تكون سوقا جيدة لصادرات الدواء المصرى خاصة أنها لا تنتج أدوية خاصة بها.

وبحسب البيان، شهد قابيل ونظيره الروسى دينيس مانتروف توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تنفيذ مشروع التحديث المجمع للبنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز وصناعة وتجهيز الاغذية بمصر بمشاركة عدد من الشركات الصناعية الروسية.

وبحسب البيان، اقترح الجانب الروسى إمكانية إجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية وإمكانية إيجاد آلية للتواصل المصرفى بين البنوك الروسية ونظيرتها المصرية للحفاظ على أمن المعلومات.

وحث الجانب المصرى نظيره الروسى على الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى فى مصر والتى تتضمن 4800 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات مختلفة.

وبحسب بيان التجارة، اتفق الجانبان على إيلاء الاهتمام بتطوير مشروعات البنية التحتية فى مجالات النقل الجوى فى مصر، وطلب الجانب المصرى من نظيره الروسى بناء مركز تدريبى بمطار القاهرة الجوى يكون مزودا بمحاكيات طيران مصنعة من روسيا.

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