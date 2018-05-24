مدرب ليفربول يؤكد جاهزية تشان وميلنر لنهائي دوري أبطال أوروبا

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن جيمس ميلنر وإيمري تشان لاعبي الفريق سيكونان جاهزان تماما لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بعد غد السبت.



افتقد ليفربول خدمات تشان منذ شهر مارس الماضي بسبب تعرضه لإصابة بالغة، لكنه بات جاهزا الآن لمواجهة الريال، بعدما عاد للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق.



انضم تشان إلى معسكر ليفربول التدريبي الذي أقيم بمدينة ماربيا الإسبانية الأسبوع الماضي، وشارك في جميع التدريبات التي أجراها الفريق، كما بات ميلنر جاهزا أيضا بعدما تعافى من إصابة بسيطة تعرض لها مؤخرا.



صرح كلوب للموقع الألكتروني الرسمي لليفربول "الأمور واضحة بشأن ميلنر، سيكون جاهزا تماما، والمفاجأة أن تشان أصبح لائقا هو الآخر".



أضاف مدرب ليفربول "تشان أبلغني أنه سيعود، حاول القيام بذلك ونجح في محاولته".



أوضح كلوب "كنا نعتقد أن الأمر سيكون صعبا، لكنه عاد، ومنذ اليوم الأول لعودته للتدريبات أثبت استعداده التام".



وتابع "إن تشان يتدرب بشكل طبيعي الآن، إنه خيار جيد، وهذا هو السبب في وجوده معنا".



يذكر أن الفريق الانجليزي وصل للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس استعدادا لخوض نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية أمام الريال، الذي يمتلك 12 لقبا في المسابقة.



يسعى ليفربول للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2005، فيما يتطلع الريال لأن يكون أول فريق يحتفظ بالبطولة (بنظامها الحديث) ثلاثة مواسم متتالية، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق الفائزة بالكأس.