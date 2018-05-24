«ليبرمان»: إسرائيل تخطط لبناء 2500 منزل جديد في الضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه يعتزم في الأسبوع المقبل طلب الموافقة على بناء نحو 2500 منزل جديد في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال «ليبرمان» في تغريدة على «تويتر»، إنه سيطلب من مجلس التخطيط الإقليمي البدء في بناء 1400 وحدة سكنية على الفور، مضيفا: «سنشجع البناء في كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من الشمال إلى الجنوب وفي مجتمعات صغيرة وكبيرة»، بحسب وكالة رويترز.

والمستوطنات، هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تجمدت منذ عام 2014.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

وتقول إسرائيل، إن مستقبل مستوطناتها ينبغي أن يتحدد خلال محادثات السلام مع الفلسطينيين.

ولم يرد تعقيب حتى الآن من مسؤولين فلسطينيين سبق، وقالوا بالفعل إن المستوطنات الإسرائيلية قد تحرمهم من إقامة دولة تتوافر لها مقومات البقاء.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق يعيش فيها أيضًا أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.