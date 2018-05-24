فتح باب المسابقة الأدبية بـ«ثقافة الغربية»

أعلن فرع ثقافة محافظة الغربية، اليوم الخميس، فتح باب التقدم للمواطنين من أبناء المحافظة للمشاركة في المسابقة الأدبية في مجالي القصة القصيرة وكتابة الشعر، وتلقي الأعمال من الراغبين حتى 3 يونيو المقبل.

وقال جابر سركيس، مدير فرع ثقافة الغربية، في تصريح له، إن موضوع المسابقة هو كتابة قصة أحد شهداء المحافظة في مواجهة الإرهاب، في ما لا يزيد عن 4 صفحات بخط اليد، وكتابة شعر حول شهداء الوطن.

وأوضح «سركيس»، أن شروط المسابقة كتابة بيانات المتسابق على العمل، وإرسال صورة من شهادة الميلاد، مع إرسال الأعمال على مقر الإدارة العامة لثقافة الغربية بشارع المديرية بمدينة طنطا، حتى الموعد سالف الذكر.