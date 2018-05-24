بوتين وماكرون يبحثان اليوم في سان بطرسبرج قضايا سوريا وأوكرانيا وإيران

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في سان بطرسبرج اليوم الخميس خلال افتتاح أعمال منتدى اقتصادي سنوي في المدينة.



ومن المتوقع أن يركز اجتماع الرئيسين على جهود إحلال السلام في سورية وأوكرانيا، فضلًا عن محاولات الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.



وفشلت محاولات ماكرون للدفاع عن الاتفاق الإيراني خلال زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى واشنطن الشهر الماضي.



ومن المتوقع أيضا أن يشارك بوتين وماكرون في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.



والتقى بوتين وماكرون أخر مرة في فرساي العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من تنصيب ماكرون. وكان بوتين قد التقى منافسة ماكرون، مارين لوبان، في موسكو خلال السباق الرئاسي.