3 قتلى و7 جرحى حصيلة انفجار الشعلة العراقية

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، بمنطقة الشعلة في العاصمة العراقية بغداد، إلى 3 قتلى و7 جرحى.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل حول الانفجار حال توافرها.



