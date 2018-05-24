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3 قتلى و7 جرحى حصيلة انفجار الشعلة العراقية

أرشيفية
أرشيفية
إيفون مدحت 
نشر فى : الخميس 24 مايو 2018 - 1:14 ص | آخر تحديث : الخميس 24 مايو 2018 - 1:14 ص

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، بمنطقة الشعلة في العاصمة العراقية بغداد، إلى 3 قتلى و7 جرحى.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل حول الانفجار حال توافرها.
 
 


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