الحضري: مواجهة الكويت احتكاك قوي قبل المونديال

أبدى عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني سعادته بالتواجد في دولة الكويت، مؤكداً أن مواجهة الفراعنة أمام الأزرق الكويتي ستكون بمثابة احتكاكاً قوياً قبل المونديال.

وقال الحضري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مسئولي المنتخب صباح اليوم بالكويت :"سعداء بالتواجد في الكويت ونشكر الإعلام على المساندة"، مُضيفاً :"مواجهة الكويت ستكون بمثابة احتكاك قوي ونتمنى أن نحقق أقصى استفادة من المباريات الودية قبل المونديال".

يُذكر أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نظيره الكويتي في التاسعة من مساء غداً الجمعة على ملعب جابر الأحمد، في إطار استعدادات الفراعنة لمباريات كأس العالم المقبل.