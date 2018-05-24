هيثم الحريري يتقدم بطلب إحاطة لـ«إسماعيل» و«عناني» عن «تهريب الآثار المصرية»

أعلن عضو تكتل 25 - 30 البرلماني هيثم الحريري، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الاثار، خالد عناني بشأن "تهريب الآثار مصرية".

وقال الحريري في طلب الإحاطة الذي قدمه: «فى ١٠ مارس ٢٠١٨ أعلنت دولة الكويت الشقيقة عن ضبطها لغطاء تابوت مصري تم تهريبه فى كنبة»، مضيفا «وفى ٢٢ مايو ٢٠١٨ أعلنت ايطاليا عن ضبط حاوية دبلوماسية بها عدد هائل من الآثار المصرية المهربة»، مطالبا بسرعة مناقشة طلب الإحاطة فى وجود الوزراء.

من جهته، قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تامر عبد القادر، إنه سيتم استدعاء وزير الآثار في حال ثبوت صحة واقعة تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي ويستدعي الوزير بمناقشة الأمر وإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف عبد القادر لـ"الشروق": إن البرلمان قام بدوره فى حماية والحفاظ على الآثار بعد أن قام بعمل تعديل على قانون حماية الآثار، وجرمنا سرقة أو تهريب الآثار، وضاعفنا العقوبات بشكل كبير جدا حتى تكون رادعا لكل هذه التجاوزات.

وأعلنت وزارة الآثار، أمس الأربعاء، عن تمكن شرطة مدينة نابولي بإيطاليا، من ضبط حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها 118 قطع تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تامر عبد القادر، إنه سيتم استدعاء وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إذا صحة وقوع أى واقعة تهريب للآثار المصرية خارج البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي ويستدعي الوزير بمناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.