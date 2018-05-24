واشنطن تمهل 2 من الدبلوماسيين الفنزويليين 48 ساعة لمغادرة البلاد

أمهلت الولايات المتحدة اثنين من كبار الدبلوماسيين الفنزويليين 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك غداة طرد كاراكاس لدبلوماسيين أمريكيين اثنين.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن واشنطن أعلنت القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية ونائب القنصل العام للقنصلية الفنزويلية في هيوستون شخصين غير مرغوب فيهما.



وأضافت أن هذا الإجراء كان "للرد بالمثل" على قرار الحكومة الفنزويلية طرد القائم بالأعمال الأمريكي تود روبنسون ونائبه بريان نارانجو.



واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي فاز بفترة بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع، روبنسون بالتآمر ضد حكومته في خطاب متلفز يوم الثلاثاء.



وجاء إعلانه غداة اتخاذ واشنطن إجراءات جديدة ضد كاراكاس في أعقاب الانتخابات التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها غير ديمقراطية.