«ماكرون»: تقديم 50 مليون يورو لدعم المنظمات الإنسانية داخل سوريا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا يبعث على القلق، مشيرًا إلى دعم بلاده الحل السياسي في دمشق من خلال عملية شاملة.

وأعلن الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرج الروسية، مساء الخميس، عن عزمه التعاون مع روسيا في تقديم الدعم للحالات الإنسانية في سوريا، من خلال تقديم بـ50 مليون يورو لدعم المنظمات الإنسانية العاملة داخل الأراضي السورية.

وتابع: «سنعمل من خلال المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان لتقديم الدعم للأماكن السورية الأكثر احتياجًا والمساهمة في إنشاء البنية التحتية بدمشق».

وأكد أن فرنسا تهتم بوحدة الأراضي السورية وتوفير المساعدات للسوريين، وتهدف إلى تعديل الدستور السوري وإجراء الانتخابات بها، لافتًا إلى تأييد بلاده لحق الدولة السورية في السيادة على أراضيها.