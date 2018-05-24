حجازى يناقش الاستعدادات النهائية مع رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا مع رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات امتحانات الثانوية العامة من جميع المديريات التعليمية؛ لمناقشة الترتيبات النهائية لآلية عمل المراكز، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وفى بداية الاجتماع رحب حجازى بالحضور، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التى يشاركون فى تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة، مؤكدًا على أنها مسئولية تشاركية تتم من خلال التنسيق بين (المطبعة السرية، ورؤساء اللجان، والكنترولات، ولجان السير).

ووجه حجازى بالدقة فى مراجعة البيانات على صناديق كراسات الامتحانات من خط السير وعدد الطلاب، وحوافظ التسليم، واستعدادات إدارة الأزمات بكل لجنة لتفادى أي طؤارى أو معوقات للعمل.

وفى سياق متصل، تناول خالد عبد الحكم بالشرح والتوضيح أدوار ومهام رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحانات، مؤكدًا على أهمية تنظيم الصناديق داخل اللجان، وضرورة عودة الصناديق الفارغة إلى المطبعة السرية.