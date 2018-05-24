الاتحاد يتأهل لمواجهة الترجي بفوز ساحق على بطل جيبوتي في البطولة العربية

صعد فريق الاتحاد السكندري المصري إلى دور الـ32 لبطولة كأس الأندية العربية لكرة القدم، بعدما تصدر المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة للبطولة، عقب فوزه الكبير 8 / صفر على فريق أساس تيليكوم من جيبوتي في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز الفتح الرباطي المغربي 5 / صفر على السالمية الكويتي.

ارتفع رصيد الاتحاد بهذا الفوز إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد، على أقرب ملاحقيه الفتح الرباطي، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليحجز الفريق المصري بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

في المقابل، تجمد رصيد فريقي السالمية عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وقبع أساس تيليكوم في قاع الترتيب بلا نقاط.

على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، أنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، حيث أحرز الإيفواري رزاق سيسيه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة و17، فيما أضاف الغاني إيمانويل بناهيني الهدف الثالث في الدقيقة 42.

واصل الاتحاد فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني، حيث أضاف محمد جدو الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن تتضاعف معاناة الفريق الجيبوتي، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 54.

استغل الاتحاد النقص العددي في صفوف منافسه، الذي انهار بدنيا في نهاية المباراة، ليحرز أحمد كابوريا الهدف الخامس في الدقيقة 81، ثم أضاف زميله محمد عبدالمجيد الهدف السادس بعدها بدقيقة واحدة.

ارتدى جدو ثوب الإجادة، بعدما أحرز الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 83 و90، مسجلا ثلاثة أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

وفي اللقاء الآخر، لم يشفع الفوز الكبير الذي حققه الفتح الرباطي 5 / صفر على السالمية في حصول الفريق المغربي على تذكرة العبور للأدوار الإقصائية.

افتتح نوفل الزرهوني التسجيل للفتح في الدقيقة 41، ثم أضاف زميله أيوب سكومه الهدف الثاني في الدقيقة 45.

عزز لمين دياكيتي تقدم الفريق المغربي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 50، ليضيف زميلاه ربيع حريمات ومحمد بادموسي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و90.